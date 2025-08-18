Zamp obtém aceitação de credores para OPA

SÃO PAULO (Reuters) - A Zamp anunciou nesta segunda-feira que obteve aprovação de credores para não decretação de vencimento antecipado de notas comerciais no contexto da realização de uma oferta pública de ações (OPA) da empresa.

O chamado "waiver" foi concedido pelo detentor da primeira emissão de notas comerciais da companhia, afirmou a Zamp em fato relevante.

(Por Alberto Alerigi Jr.)