Ações europeias fecham em picos de 5 meses, conforme investidores monitoram progresso sobre Ucrânia

Os mercados foram impulsionados por esperanças de mais negociações para resolver a guerra da Rússia na Ucrânia, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu garantias de segurança para Kiev em uma cúpula com líderes ucranianos e um grupo de líderes europeus, embora tenha havido pouca clareza sobre os detalhes.

Ele disse que os preparativos para uma cúpula trilateral entre os EUA, a Rússia e a Ucrânia estavam sendo feitos.

Nesta terça-feira, Trump disse esperar que Putin avance no sentido de acabar com a guerra, mas admitiu que o líder do Kremlin pode não querer fazer um acordo.

O setor de defesa caiu 2,6%, marcando seu pior dia em mais de um mês, e registrou o pior desempenho do STOXX 600.

As ações da italiana Leonardo caíram 10,2%, a maior baixa do índice. A Hensoldt e a Renk perderam 9,5% e 8,3%, respectivamente, enquanto a Rheinmetall recuou 4,9%.

"O restante do mercado está subindo cautelosamente... isso realmente reflete o que pensamos sobre a perspectiva de um acordo de paz -- é provável que seja de alguma forma", disse Nick Saunders, presidente-executivo da plataforma de negociação de ações Webull UK.