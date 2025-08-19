Aneel recomenda ao governo renovação de concessão da distribuidora Enel RJ

SÃO PAULO (Reuters) - A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira recomendar ao governo federal a renovação do contrato da distribuidora de energia Enel Rio de Janeiro por mais 30 anos.

A concessionária solicitou prorrogação antecipada do contrato atual, que expira em dezembro de 2026. A decisão final cabe ao Ministério de Minas e Energia.

A decisão do órgão regulador se deu por maioria, uma vez que houve divergência do diretor Fernando Mosna, que, em uma avaliação mais abrangente do serviço prestado pela Enel RJ, considera que a concessionária não atende aos critérios necessários para prorrogar o contrato.