Bessent diz que receitas com tarifas dos EUA aumentarão "substancialmente" e serão usadas para pagar dívida

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que espera um aumento substancial nas receitas tarifárias em relação aos US$300 bilhões que ele previu mais cedo neste ano e disse que o dinheiro será usado para começar a pagar a considerável dívida federal dos Estados Unidos.

Bessent, em uma entrevista à CNBC, não quis dar uma nova previsão específica de receita, mas disse que ele e o presidente Donald Trump estão "concentrados" no pagamento da dívida.

"Eu tenho dito que a receita tarifária pode ser de US$300 bilhões este ano. Vou ter que revisar isso substancialmente", disse ele.