Bessent vai se reunir com candidatos ao Fed perto do Dia do Trabalho

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que começará a se reunir com 11 fortes candidatos para substituir o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, por volta do feriado do Dia do Trabalho, em 1º de setembro, com o objetivo de reduzir a lista para apresentar ao presidente Donald Trump.
Bessent disse à CNBC em uma entrevista que os candidatos são "um grupo incrível" e que ele está ansioso para se reunir com todos eles com a mente aberta.
"Vou me reunir com eles, provavelmente logo antes ou depois do Dia do Trabalho, e começar a reduzir a lista para apresentar ao presidente Trump", disse ele.
(Reportagem de Andrea Shalal)
