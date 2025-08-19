Comissão do Senado aprova indicações para diretorias de ANP e Aneel

Por Marta Nogueira
(Reuters) - A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou nesta terça-feira a indicação de Artur Watt Neto para o cargo de diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), após ser sabatinado, e o seu nome agora seguirá para avaliação em Plenário.
Funcionário de carreira da Advocacia Geral da União (AGU), Watt é especialista em direito público e no setor de gás e petróleo, com atuação no setor de arbitragem, entre outros cargos, segundo destacou a Agência Senado.
Watt Neto foi indicado pelo governo para a vaga decorrente do término do mandato de Rodolfo Saboia.
Foi aprovada ainda a indicação de Pietro Mendes para a diretoria da ANP. Mendes, atualmente, é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia e ocupa a presidência do Conselho de Administração da Petrobras.
A Agência Senado destacou que Mendes atuou ao longo se sua trajetória profissional em áreas estratégicas e técnicas do setor energético, com ênfase em petróleo, gás e biocombustíveis, além da formulação de políticas públicas e gestão institucional. Na ANP, ele foi superintendente adjunto de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos entre outubro de 2017 e maio de 2018, entre outras funções.
Mendes foi aprovado para o cargo de diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Cláudio Jorge Martins de Souza.
Durante a sessão, também foram aprovadas as indicações de Gentil Nogueira de Sá Junior e Willamy Moreira Frota para compor a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Nogueira é engenheiro mecânico e especialista em regulação da Aneel. Atuou por quase 20 anos nas áreas de fiscalização, regulação técnica e comercialização. Atualmente, ocupa a posição de secretário nacional de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia.
Já Frota é engenheiro eletricista e atuou por mais de 30 anos no setor elétrico com destaque para a Eletronorte e algumas empresas do grupo Eletrobras.
(Por Marta Nogueira, no Rio de Janeiro)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.