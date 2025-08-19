Comissão do Senado aprova indicações para diretorias de ANP e Aneel

Watt Neto foi indicado pelo governo para a vaga decorrente do término do mandato de Rodolfo Saboia.

Foi aprovada ainda a indicação de Pietro Mendes para a diretoria da ANP. Mendes, atualmente, é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia e ocupa a presidência do Conselho de Administração da Petrobras.

A Agência Senado destacou que Mendes atuou ao longo se sua trajetória profissional em áreas estratégicas e técnicas do setor energético, com ênfase em petróleo, gás e biocombustíveis, além da formulação de políticas públicas e gestão institucional. Na ANP, ele foi superintendente adjunto de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos entre outubro de 2017 e maio de 2018, entre outras funções.

Mendes foi aprovado para o cargo de diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Cláudio Jorge Martins de Souza.

Durante a sessão, também foram aprovadas as indicações de Gentil Nogueira de Sá Junior e Willamy Moreira Frota para compor a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Nogueira é engenheiro mecânico e especialista em regulação da Aneel. Atuou por quase 20 anos nas áreas de fiscalização, regulação técnica e comercialização. Atualmente, ocupa a posição de secretário nacional de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia.