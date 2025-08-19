Dados de remédio para perda de peso da Viking decepcionam e derrubam ações

No entanto, cerca de 20% dos pacientes que tomaram o VK2735 abandonaram o estudo devido a efeitos adversos, principalmente relacionados a problemas gastrointestinais, como vômitos e náuseas, em comparação com 13% no grupo que recebeu placebo.

O presidente-executivo da Viking, Brian Lian, disse que a empresa vai considerar aumentar a dose a cada quatro semanas em estudos futuros, em vez de a cada duas semanas, para ajudar a controlar os efeitos colaterais.

Analistas esperavam que o medicamento da Viking ajudasse a reduzir o peso corporal em 10% a 15%, após uma redução média de 8,2% em um estudo de fase inicial.

O analista do J.P. Morgan Hardik Parikh afirmou que o perfil do medicamento não está à altura de testes anteriores, mas que os efeitos colaterais podem ser gerenciados com ajustes na dose, especialmente em função da alta taxa de descontinuação no grupo do placebo.

Até o fechamento de segunda-feira, as ações da Viking tinham acumulado alta de 4,6% no ano, impulsionadas pelo otimismo em relação ao remédio.

No início de agosto, a pílula experimental orforglipron, da Eli Lilly, levou à perda de 12,4% do peso corporal numa pesquisa de estágio final durante 72 semanas. A notícia reduziu o valor de mercado da empresa em mais de US$100 bilhões naquele dia.