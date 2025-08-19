Dólar salta mais de 1% com percepção de piora nas relações Brasil-EUA

Às 17h13, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 1,06%, a R$5,516 na venda.

Com uma agenda vazia no exterior, o mercado doméstico permaneceu com as atenções voltadas para as tentativas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de negociar a tarifa de 50% imposta pelos EUA no início do mês sobre produtos brasileiros.

A avaliação dos agentes financeiros é que as dificuldades do governo em abrir diálogo com Washington sobre as tarifas aumentaram a partir de decisão judicial emitida pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Dino determinou, na segunda-feira, que cidadãos brasileiros não podem ser afetados em território nacional por leis ou decisões estrangeiras aplicadas sobre atos cometidos no Brasil.

A decisão indicou que o ministro Alexandre de Moraes, também do STF, não poderá sofrer no Brasil as consequências das sanções impostas a ele pelo governo dos EUA no mês passado, com base na Lei Magnitsky --ainda que Dino não tenha citado essa determinação de Washington.

O governo do presidente Donald Trump impôs as sanções a Moraes sob o argumento de que ele autoriza prisões arbitrárias antes de julgamentos e suprime a liberdade de expressão. O ministro é relator do processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu, acusado de tramar um golpe de Estado.