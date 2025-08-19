Dólar tem leve alta com incertezas geopolíticas e impasse Brasil-EUA em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,08%, a R$5,463 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão tinham como pano de fundo a baixa volatilidade da moeda norte-americana no exterior, uma vez que os agentes financeiros optavam pela cautela enquanto aguardam uma série de desenvolvimentos políticos e econômicos.

Nas últimas duas sessões, as atenções estiveram voltadas para a tentativa do presidente dos EUA, Donald Trump, de encontrar uma resolução para a guerra na Ucrânia, reunindo-se com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na sexta-feira, e com o mandatário ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, na véspera.

Mesmo que os lados tenham relatado progressos nas discussões, os mercados globais se mostram pessimistas com a falta de qualquer entendimento concreto, como um cessar-fogo, que deixe um acordo de paz mais próximo de ser alcançado.

Também há receios diante da percepção de que Trump adotou a abordagem de Putin para o conflito, defendendo que não há necessidade de um cessar-fogo para se negociar um acordo de paz, mesmo que continue reafirmando a posição de aliados de que deve haver garantias de segurança para a Ucrânia.

Para além da questão geopolítica, os investidores continuam se posicionando para o simpósio econômico anual de Jackson Hole, promovido pelo Fed de Kansas City, nesta semana, com um aguardado discurso do chair do Fed, Jerome Powell, na sexta-feira.