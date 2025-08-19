Dow Jones abre em alta com balanços de Home Depot e varejistas

(Reuters) - O Dow Jones abriu em alta nesta terça-feira, impulsionado pelos ganhos nas ações da Home Depot depois que a varejista manteve suas previsões anuais, enquanto a cautela dominava antes da conferência do Federal Reserve nesta semana.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,09% na abertura, para 44.952,36 pontos. O S&P 500 perdia 0,05%, a 6.446,24 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,10%, para 21.607,452 pontos.

(Reportagem de Johann M Cherian em Bengaluru)