EUA aceitam pedido de consulta do Brasil na OMC sobre tarifas

Por Isabel Teles

(Reuters) - Os Estados Unidos aceitaram um pedido de consulta do Brasil na Organização Mundial do Comércio em relação às tarifas impostas sobre seus produtos, mesmo argumentando que as taxas são uma questão de segurança nacional, de acordo com um documento publicado no site da OMC.

O presidente norte-americano, Donald Trump, impôs uma tarifa de 50% sobre a maioria dos produtos brasileiros exportados aos EUA no início deste mês, em resposta ao que ele chamou de "caça às bruxas" contra seu aliado brasileiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado sob a acusação de planejar um golpe de Estado após sua derrota eleitoral em 2022.