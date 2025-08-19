Ibovespa recua 2% pressionado por bancos; Raízen desaba

De acordo com o sócio e advisor da Blue3 Investimentos Willian Queiroz, o mercado teve um dia bem agitado, com novidades do embate Brasil-Estados Unidos, notadamente a decisão de Dino, que "acendeu o alerta dos bancos brasileiros" pelo risco de serem cortados do sistema de bancos internacional.

A decisão de Dino na véspera atendeu a um pedido do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) para que municípios brasileiros não possam propor ações na Justiça de outros países. Mas pode afetar a aplicação da Lei Magnitsky, dos EUA, que o Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês), órgão do Tesouro norte-americano, acionou para impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Na prática, qualquer movimento dos bancos brasileiros com base nas regras envolvendo o OFAC precisaria ser aprovado pelo STF, explicou o diretor de um grande banco. Mas descumprir uma decisão do OFAC, para o sistema financeiro, significaria ser banido do relacionamento internacional, acrescentou.

Queiroz, da Blue3, afirmou que o mercado está buscando entender os potenciais desfechos dessa decisão e prefere vender ações na falta de perspectiva entre uma negociação mais eficiente entre Brasil e EUA. Ele avalia também que há investidores buscando realizar algum eventual lucro.

DESTAQUES

- BANCO DO BRASIL ON desabou 6%, enquanto ITAÚ UNIBANCO caiu 3,05%, BRADESCO PN cedeu 3,43%, SANTANDER BRASIL UNIT perdeu 4,88% e BTG PACTUAL UNIT recuou 3,48%. Uma decisão do ministro Flávio Dino, do STF, de que leis e decisões estrangeiras não se aplicam a brasileiros no Brasil, adicionou incertezas dado o potencial reflexo na aplicação da Lei Magnitsky, colocando os bancos em uma encruzilhada -- obedecer a Justiça brasileira ou sanções determinadas por órgão do Tesouro norte-americano.