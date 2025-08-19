Índia e China concordam em retomar voos diretos e aumentar vínculos comerciais

As conversações sobre a fronteira abrangeram questões relacionadas à retirada das tropas que ambos os países acumularam em sua fronteira no Himalaia, à delimitação de fronteiras e a assuntos relacionados, informou o Ministério das Relações Exteriores da Índia, sem entrar em detalhes.

As conversações parecem não ter feito grandes avanços nessas questões e Pequim disse que os dois países concordaram em se reunir novamente na China em 2026.

Mas também disse que os dois países retomariam os voos diretos e impulsionariam o comércio e o investimento, juntamente com a facilitação de vistos.

Os voos diretos foram suspensos desde a pandemia da Covid-19 em 2020. Nenhuma data foi informada para sua retomada.

"Os laços estáveis, previsíveis e construtivos entre a Índia e a China contribuirão significativamente para a paz e a prosperidade regional e global", postou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no X depois de se encontrar com Wang.

Modi está programado para viajar à China no final deste mês para participar da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai -- sua primeira visita ao país em mais de sete anos.