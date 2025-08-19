Índices da China e de Hong Kong fecham em baixa com realização de lucros

Analistas disseram que o otimismo do mercado, sustentado pela prorrogação da trégua comercial entre os EUA e a China e pelas expectativas de um dólar mais fraco, aumentou os fluxos de entrada nas últimas semanas.

Alguns investidores podem querer realizar lucros no ponto mais alto após a forte alta, disseram eles.

Mas alguns investidores reduziram seu perfil de risco antes da reunião do Federal Reserve em Jackson Hole e diante de riscos geopolíticos, disse Charu Chanana, estrategista-chefe de investmentos da Saxo.

Os investidores vão acompanhar atentamente a conferência do Fed em Jackson Hole, entre 21 e 23 de agosto, onde o chair Jerome Powell deverá falar e poderá oferecer mais clareza sobre as perspectivas econômicas e a estrutura de política monetária do banco central.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,38%, a 43.546 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,21%, a 25.122 pontos.