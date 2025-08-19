Juros futuros disparam com percepção de agravamento do impasse entre Brasil e EUA

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,71%, com avanço de 23 pontos ante 13,477% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,83%, ante 13,622%.

O mercado doméstico continua monitorando as tentativas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de negociar a tarifa de 50% imposta por Washington sobre produtos brasileiros, com as autoridades do Brasil tendo dificuldade em abrir canais de diálogo com os EUA.

Na segunda-feira, a perspectiva para as negociações pode ter piorado com a determinação, dada pelo ministro Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de que cidadãos brasileiros não podem ser afetados em território nacional por leis estrangeiras aplicadas sobre atos cometidos no Brasil.

A decisão indica que o ministro Alexandre de Moraes, também do STF, não poderá sofrer no Brasil as consequências de sanções impostas a ele pelo governo dos EUA no mês passado, com base na Lei Magnitsky.

O governo Trump acusa Moraes de autorizar prisões arbitrárias antes do julgamento e de suprimir a liberdade de expressão. O ministro é relator do processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu, acusado de tramar um golpe de Estado.

Trump tem vinculado a imposição da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, entre outros pontos, à "caça às bruxas" que Bolsonaro viria sofrendo pela Justiça do Brasil.