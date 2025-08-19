Klabin terá aportes adicionais para projeto Plateau

SÃO PAULO (Reuters) - A Klabin anunciou nesta terça-feira acordos com uma empresa de investimentos em ativos florestais do BTG Pactual e com uma empresa de investimentos do Canadá para aportes adicionais no projeto de gestão de ativos florestais Plateau, que somam R$1,2 bilhão.

A companhia afirmou em comunicado ao mercado que os aportes foram acertados com BTG Pactual Timberland Investment Group e com a British Columbia Investment Management Corporation.

Os investimentos extras serão realizados até o final do quarto trimestre deste ano, afirmou a Klabin.