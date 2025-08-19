Minério de ferro cai com perspectiva de piora da demanda por restrição à produção de aço

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura caiu 0,37%, a US$101,05 a tonelada.

Ambos contratos recuaram pela quinta sessão consecutiva, com queda de cerca de 3%.

Algumas usinas siderúrgicas em Tangshan, principal centro de produção de aço da China, receberam instruções para reduzir a produção a fim de garantir uma melhor qualidade do ar em Pequim para um desfile militar em comemoração ao fim da Segunda Guerra Mundial, disse a consultoria Mysteel em nota.

Essas restrições de produção para as usinas siderúrgicas reduzirão o apetite de compra de matérias-primas.

Mesmo em meio aos controles de produção, "os fundamentos do mercado de aço mostraram sinais de abrandamento com a aceleração do aumento dos estoques, enquanto o consumo downstream permaneceu lento", disse Guiqiu Zhuo, analista da corretora Jinrui Futures.

Os índices de referência do aço na Bolsa de Futuros de Xangai perderam terreno. O vergalhão caiu 1,48%, a bobina laminada a quente recuou 0,38%, o fio-máquina perdeu 0,71% e o aço inoxidável retraiu 1,07%.