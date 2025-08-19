Ministério do Meio Ambiente manifesta "preocupação" com decisão do Cade sobre Moratória da Soja

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério do Meio Ambiente manifestou em comunicado nesta terça-feira "preocupação" com a decisão da Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que determina a suspensão da Moratória da Soja sob alegação de "supostos indícios de práticas anticompetitivas".

A pasta afirmou que o acordo, com quase duas décadas de vigência, produziu resultados "inegáveis para a proteção ambiental".

"A perenidade do acordo indica seu sucesso e a ausência de elementos que possam, por si só, caracterizar um cartel de compra que motive uma medida preventiva", disse o ministério.