Nasdaq e S&P 500 caem com ações de tecnologia afetadas por nervosismo com Jackson Hole

Por Johann M Cherian e Sanchayaita Roy e Carolina Mandl

(Reuters) - Os índices Nasdaq e S&P 500 caíram nesta terça-feira, pressionados por ações de tecnologia, com investidores se preparando para o que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, dirá sobre a trajetória da taxa de juros no simpósio de Jackson Hole nesta semana.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,58%, para 6.411,53 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 1,45%, para 21.315,95 pontos. O Dow Jones registrou variação positiva de 0,02%, para 44.922,64 pontos.