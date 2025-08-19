Petróleo fecha em queda com negociações para fim de guerra na Ucrânia

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira, com os comerciantes apostando que as negociações sobre um possível acordo para legitimar ou acabar com a invasão da Rússia na Ucrânia poderiam aliviar as sanções sobre o petróleo russo, aumentando a oferta global.

Os futuros do petróleo Brent fecharam a US$65,79 por barril, com queda de 1,22%. Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos para entrega em setembro, com vencimento na quarta-feira, fecharam a US$62,35 por barril, com queda de 1,69%.

"Mesmo com esse dividendo de paz, temos uma posição vendida recorde", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group. "Devido ao tamanho da posição vendida, as pessoas estão apostando em um cessar-fogo e, se não conseguirmos um, pode haver um salto."