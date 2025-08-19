Transpetro relançará licitação para barcaças no Brasil

Agora a ideia é relançar a licitação incluindo um total de 20 barcaças, o que poderia torná-la mais atraente para os construtores, disse Bacci, nos bastidores de um evento no Rio de Janeiro.

"Estamos fechando o procedimento", disse Bacci. "Em setembro, devemos soltar a licitação das barcaças."

No anúncio de maio, a empresa havia dito que planejava contratar 20 barcaças, 20 empurradores e quatro rebocadores até o fim de 2026. Bacci não deixou claro se a nova licitação também incluiria os demais empurradores e rebocadores que a empresa pretende adquirir.

Em maio, a Transpetro afirmou que a iniciativa permitiria a entrada da companhia no modal de navegação interior e que poderia posicioná-la como uma das maiores operadoras de barcaças para o transporte de combustíveis do país.

(Reportagem de Fabio Teixeira)