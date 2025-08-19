UE diz que esboço de comunicado conjunto sobre comércio e tarifas foi enviado de volta aos EUA

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia, que na semana passada recebeu um texto do governo dos Estados Unidos com sugestões sobre a finalização de um comunicado conjunto sobre comércio e tarifas, enviou de volta o esboço para os EUA, disse um porta-voz da Comissão Europeia durante uma coletiva de imprensa diária nesta terça-feira.

"Posso confirmar que enviamos de volta o esboço do comunicado conjunto aos EUA", disse o porta-voz, acrescentando que o contato entre o comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, e o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e o representante Comercial norte-americano, Jamieson Greer, está em andamento. "O trabalho continua".

A UE e os Estados Unidos fecharam um acordo comercial no final de julho, mas apenas a tarifa básica de 15% foi implementada até o momento. A UE ainda está aguardando que a Casa Branca emita decretos para cobrir as exceções, como no caso da indústria automotiva.