Ações da China fecham em máxima de 10 anos com entrada de fundos

XANGAI (Reuters) - As ações da China subiram para seu nível mais alto desde 2015 nesta quarta-feira, ampliando os ganhos alimentados por uma rotação de fundos para ações em meio à diminuição das tensões comerciais e à repressão de Pequim à concorrência excessiva.

No fechamento, o índice CSI300 de blue-chips da China teve alta de 1,1%, enquanto o índice de Xangai subiu 1%. O índice Hang Seng, referência de Hong Kong, avançou 0,2%.

O índice de Xangai subiu para 3.766 pontos, o nível mais alto desde agosto de 2015.