Ações de tecnologia pressionam Wall St com cautela antes de simpósio do Fed

Para aprofundar as preocupações com a interferência do governo nas empresas, fontes disseram que o governo Trump está estudando a possibilidade de assumir participações acionárias em empresas de chips, como a Intel, em troca de concessões nos termos da Lei CHIPS - apenas algumas semanas após acordos sem precedentes de compartilhamento de receitas com a Nvidia e a AMD.

A Nvidia caía 2,8% e a Advanced Micro Devices perdia 3%, enquanto a Intel e a Micron tinham queda de cerca de 6% cada. Os resultados trimestrais da Nvidia, em 27 de agosto, são muito aguardados para se obter pistas sobre a demanda por inteligência artificial.

Outras megacaps como Apple e Meta também sofriam pressão, caindo 1,4% e 2,3% respectivamente.

"Ver um pequeno recuo aqui depois de um grande movimento de alta é perfeitamente normal e saudável", disse Adam Sarhan, chefe-executivo da 50 Park Investments.

"Se as vendas piorarem, você verá uma rotação da tecnologia para áreas subvalorizadas do mercado, como ações de biotecnologia ou saúde ou ações de small caps."

O Dow Jones Industrial Average caía 0,04%, para 44.904,72 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,62%, a 6.371,75 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 1,28%, para 21.042,50 pontos.