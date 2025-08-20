Acordo comercial entre EUA e UE não está longe da previsão básica do BCE, diz Lagarde

"Essa tarifa média efetiva é um pouco mais alta -- mas ainda próxima -- das premissas usadas em nossas projeções de base em junho passado", disse ela. "O resultado do acordo comercial está bem abaixo do cenário severo para as tarifas dos EUA de mais de 20%."

A projeção básica do BCE pressupõe um crescimento econômico de 1,1% no próximo ano, enquanto o resultado "severo" teria reduzido esse crescimento para 0,7%, segundo as projeções de junho do BCE.

É provável que o acordo comercial entre os EUA e a UE ainda pese sobre o crescimento econômico, acrescentou Lagarde, dizendo que uma desaceleração há muito prevista já era evidente nos dados econômicos do segundo trimestre.

A UE, que sempre dependeu de um amplo comércio exterior para crescer, deve agora diversificar seu comércio com outras nações para manter o crescimento e compensar o impacto negativo das tarifas norte-americanas, disse Lagarde.

"Embora os Estados Unidos sejam -- e continuarão sendo -- um importante parceiro comercial, a Europa também deve procurar aprofundar seus laços comerciais com outras jurisdições, aproveitando os pontos fortes de sua economia voltada para a exportação", disse ela.

