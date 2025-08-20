Analistas elevam recomendações sobre ações do Nubank após resultados do 2º tri

O BTG Pactual elevou a ação para "Compra", de "Neutra", pela primeira vez desde o IPO do Nubank em 2021, apontando para uma avaliação mais razoável, enquanto o Itaú BBA elevou a ação de volta para "Outperform" nove meses após um rebaixamento que havia vinculado a desafios na operação de cartão de crédito da instituição.

"Nossas preocupações iniciais com relação à lucratividade dos cartões e ao ciclo de crédito local diminuíram", disseram os analistas do Itaú BBA. "A macrodinâmica doméstica está tendo um desempenho melhor do que o esperado, enquanto a empresa tem demonstrado resiliência e adaptabilidade."

O BTG Pactual disse que estava "flertando" com o upgrade há meses. "Com a reaceleração do TPV (volume total de pagamentos) do cartão de crédito do Brasil, o México ganhando força e o potencial do crédito consignado, acreditamos que a ação tem espaço para ser reavaliada", observou.

O Nubank divulgou na semana passada aumento de 42% no lucro líquido do segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. As ações do banco subiram mais de 26% até o momento este ano.

(Por Gabriel Araujo)