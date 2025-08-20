Ata do Fed pode mostrar se preocupações de dissidentes repercutiram entre outros membros

Nem mesmo 48 horas após a conclusão da reunião de 29 e 30 de julho do Comitê Federal de Mercado Aberto, dados do Departamento do Trabalho pareciam validar as preocupações da vice-chair de supervisão do Fed, Michelle Bowman, e do diretor Christopher Waller. Os dados mostraram que foram criados muito menos empregos do que o esperado em julho, que a taxa de desemprego subiu e que a taxa de participação da força de trabalho caiu para o nível mais baixo desde o final de 2022.

Mais preocupante, porém, foi uma revisão histórica para baixo das estimativas de emprego nos dois meses anteriores. Essa revisão eliminou mais de 250 mil empregos que se acreditava terem sido criados em maio e junho e prejudicou bastante a narrativa predominante de um mercado de trabalho ainda forte. O evento foi tão irritante para o presidente Donald Trump que ele demitiu a chefe do Escritório de Estatísticas do Trabalho.

No entanto, os dados desde então têm fornecido munição para o grupo mais preocupado com o risco de que o agressivo regime tarifário de Trump reacenda a inflação, ajudando-os a sustentar sua posição contra uma redução rápida da taxa de juros. A taxa anual de inflação subjacente ao consumidor acelerou mais do que o esperado em julho e foi seguida por um salto inesperadamente grande nos preços ao produtor.

"A ata do Comitê Federal de Mercado Aberto de julho vai proporcionar uma compreensão mais detalhada da divisão no comitê entre a maioria que votou para manter os juros e o bloco 'dovish' liderado pelos diretores dissidentes Miki Bowman e Christopher Waller", escreveram analistas da Oxford Economics antes da divulgação da ata às 15h desta quarta (horário de Brasília).

"No entanto, a ata está mais obsoleta do que o normal, uma vez que é anterior aos números revisados de criação de vagas, o que levou a uma rápida reavaliação da probabilidade de um corte na taxa de juros em setembro."

Antes da divulgação da ata, a ferramenta FedWatch da CME atribui uma probabilidade de 85% de uma redução de um 25 pontos base na taxa de juros do Fed, atualmente na faixa de 4,25% a 4,50% desde dezembro.