Auren faz resgate antecipado de R$2,2 bi em debêntures

SÃO PAULO (Reuters) - A Auren Energia realizou nesta quarta-feira o regaste antecipado total de sua quarta emissão de debêntures, cujo valor de principal remanescente somava R$2,2 bilhões.

A emissão, inicialmente de R$5,4 bilhões, tinha vencimento em outubro de 2028, conforme comunicado divulgado ao mercado.

A Auren também anunciou o resgate da décima emissão de debêntures da sua controlada Auren Operações, que tinha vencimento originalmente previsto para dezembro de 2027.