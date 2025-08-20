Brasil ofertará 7 blocos em leilão do pré-sal em 22 de outubro, diz ANP

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Brasil ofertará sete novos blocos exploratórios de petróleo e gás natural no próximo leilão do pré-sal, sob modelo de partilha de produção, em 22 de outubro, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta quarta-feira.

Os blocos em oferta serão Jaspe, Citrino, Larimar, Ônix, Itaimbezinho, Ametista e Esmeralda.

O edital do leilão continha inicialmente 13 blocos exploratórios, mas apenas esses sete receberam declaração de interesse acompanhada de garantia de oferta das empresas com inscrição ativa e, portanto, cumpriram requisitos para serem ofertados, explicou a agência.