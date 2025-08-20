C6 lucra mais de R$1 bi no 1º semestre, com ROE de 43%

"O C6 vem trabalhando esse crescimento com esse perfil de risco já ao longo dos últimos dois, três anos, então é algo estrutural do nosso crescimento", afirmou à Reuters o CFO do banco, Philippe Katz, reforçando a previsão de encerrar o ano com uma carteira de R$80 bilhões.

Do total da carteira, 46% das operações são de crédito consignado, área que, segundo o executivo, é bastante valorizada e conhecida pelo banco. Em relação ao novo consignado privado, ele afirmou que o C6 iniciou a atuação com bastante cautela, mas que o plano é acelerar a expansão desse produto.

"A tendência é que você veja o banco crescer ao longo do segundo semestre nesse segmento do consignado privado", afirmou.

No primeiro semestre, a taxa de inadimplência para clientes com mais de 90 dias de atraso ficou em 3,2%, de 3,1% um ano antes e 2,6% em dezembro. O banco atrelou o movimento à implementação da resolução 4.966 neste ano, que mudou regras sobre provisões de perdas esperadas para os bancos.

De acordo com Katz, excluindo o impacto da nova regulamentação, o índice teria ficado em 2,1%, mantendo a tendência dos últimos semestres. Mas ele reforçou que o banco está confortável com o patamar de 3% após a nova regra.

"Nós gostamos do perfil de risco da nossa carteira, vamos continuar a crescer dentro desse perfil, então a tendência é a manutenção desse indicador em torno de 3%", afirmou ao comentar os números do balanço, destacando que o cenário de desaceleração da economia brasileira no ano já é esperado nos modelos do C6.