China considera stablecoins lastreadas em iuan para impulsionar uso global da moeda, dizem fontes

A liderança do país também deve se reunir para uma sessão de estudos já neste mês, com foco na internacionalização do iuan e nas stablecoins, que estão ganhando força em todo o mundo, disse uma das fontes.

Nessa reunião, os líderes provavelmente farão comentários para definir o tom para as stablecoins e definir os limites de sua aplicação e desenvolvimento nos negócios, disse a fonte.

O plano da China para o uso de stablecoins, se aprovado, marcará uma grande mudança em sua abordagem em relação a ativos digitais. O país proibiu o comércio e a mineração de criptomoedas em 2021 devido a preocupações com a estabilidade do sistema financeiro.

Há muito tempo a China aspira que o iuan alcance o status de moeda global, semelhante ao dólar ou ao euro, refletindo seu peso como a segunda maior economia do mundo. No entanto, seus rígidos controles de capital e seus superávits comerciais anuais de trilhões de dólares têm funcionado contra esse objetivo.

É provável que essas restrições também sejam um obstáculo importante para o desenvolvimento de stablecoins, segundo participantes do mercado.

As stablecoins são um tipo de criptomoeda projetada para manter um valor constante. Elas geralmente são atreladas a uma moeda, como o dólar, e são comumente usadas por operadores para movimentar fundos entre tokens.