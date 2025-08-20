China mantém taxas de empréstimo de referência

XANGAI (Reuters) - A China manteve as taxas de juros de referência para empréstimos pelo terceiro mês consecutivo nesta quarta-feira, em linha com as expectativas do mercado, com as autoridades sinalizando que não têm pressa em fornecer estímulos monetários apesar de uma série de dados econômicos decepcionantes recentes.

A taxa primária de empréstimo (LPR) de um ano foi mantida em 3,0%, enquanto a LPR de cinco anos ficou inalterada em 3,5%.

Em uma pesquisa da Reuters com 23 participantes do mercado realizada esta semana, todos previram manutenção das duas taxas.