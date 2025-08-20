Dissidentes do Fed ficaram isolados ao defender corte de juros em julho, mostra ata

Os diretores Michelle Bowman e Christopher Waller votaram contra a decisão de deixar os juros inalterados, favorecendo, em vez disso, uma redução de 0,25 ponto percentual para proteger a economia de um enfraquecimento ainda maior do mercado de trabalho.

Foi a primeira vez desde 1993 que mais de um diretor discordou de uma decisão de política monetária.

Nem mesmo 48 horas após a conclusão da reunião do mês passado, os dados do Departamento do Trabalho pareceram validar as preocupações de Bowman e Waller quando mostraram que foram criados muito menos empregos do que o esperado em julho e que a taxa de desemprego aumentou.

Mais preocupante, porém, foi uma revisão histórica das estimativas nos dois meses anteriores. Essa revisão eliminou mais de um quarto de milhão de empregos que se acreditava terem sido criados em maio e junho e prejudicou bastante a narrativa predominante de um mercado de trabalho ainda forte.

No entanto, os dados desde então têm fornecido material para que o campo mais preocupado com o risco de as tarifas agressivas do presidente Donald Trump reacenderem a inflação mantivesse sua posição contra a redução rápida dos juros.

A taxa anual da inflação subjacente ao consumidor acelerou mais do que o esperado em julho e foi seguida por um salto inesperado nos preços ao produtor.