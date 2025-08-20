Dólar à vista fecha em baixa de 0,49%, a R$5,4728 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista recuou ante o real nesta quarta-feira, devolvendo parte do forte ganho da véspera, quando o mercado reagiu negativamente a uma decisão do Supremo Tribunal Federal com implicações para o impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos.

O dólar à vista fechou em baixa de 0,49%, a R$5,4728.

Às 17h02, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,51%, a R$5,488 na venda.