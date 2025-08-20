Dólar recua com impasse Brasil-EUA e simpósio do Fed em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,45%, a R$5,491 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão variavam em uma faixa estreita, com a maior parte do forte ganho da moeda norte-americana na véspera sendo mantida, uma vez que o mercado segue receoso com a percepção de agravamento nas tensões diplomáticas e comerciais entre Brasil e EUA.

Em particular, os agentes financeiros ficaram preocupados com uma decisão judicial do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou na segunda-feira que cidadãos brasileiros não podem ser afetados em território nacional por leis estrangeiras relacionadas a atos cometidos no Brasil.

A decisão de Dino não dizia respeito diretamente à disputa entre Brasil e EUA, mas, na prática, indicou que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, não pode sofrer as consequências da imposição por Washington de sanções econômicas com base na Lei Magnitsky.

O governo norte-americano tem mirado Moraes por acusá-lo de autorizar prisões arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. O ministro é o relator do julgamento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado.

Quando anunciou a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros no mês passado, o presidente dos EUA, Donald Trump, vinculou a ameaça, entre outros pontos, justamente à suposta "caça às bruxas" de que Bolsonaro seria vítima.