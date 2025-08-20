Eletrobras mira oportunidade em renovações no mercado livre e vê risco para solar e eólica

"Hoje, quem compra energia de renovável (solar e eólica) está entrando num grande risco. Isso é fato", afirmou ele.

Maior geradora de energia do Brasil, com 44 gigawatts (GW) em capacidade instalada, a Eletrobras tem hoje na comercialização de energia um de seus principais negócios.

A área ganhou relevância após a privatização, em 2022, quando se iniciou um cronograma de "descotização": um elevado volume de energia de seu portfólio antes vinculado ao regime regulado de cotas passou a ser liberado para venda no mercado livre, permitindo que a empresa possa se beneficiar de preços mais altos.

Segundo Freitas, a Eletrobras acredita que os preços de energia tendem a ficar mais sustentados no futuro, em função de fatores estruturais como a maior aversão a risco do modelo de formação de preços de energia e o crescimento de geração distribuída solar, que tem demandado mais potência do sistema elétrico, o que tende a elevar os custos gerais de operação.

"O tema da aversão ao risco, isso naturalmente dá pressão no preço. E a situação da geração distribuída, você tem que garantir potência, isso também pressiona preço de certa forma... Agora, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, quando começa o período úmido", observou ele, lembrando que os preços de energia no mercado spot são muito voláteis e respondem às condições de chuvas.

Como estratégia de comercialização de energia, a Eletrobras decidiu concentrar mais vendas no primeiro trimestre e deixar um volume maior descontratado para o restante do ano, já prevendo que os preços iriam subir -- aposta que se mostrou acertada, disseram executivos recentemente. A companhia não tem detalhado sua estratégia, já que essas informações são sensíveis do ponto de vista comercial.