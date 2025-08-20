Entergy recebe aprovação para investimentos de apoio a data center da Meta em Louisiana

(Reuters) - A Entergy informou nesta quarta-feira que sua unidade em Louisiana recebeu aprovação regulatória do Estado para avançar com os investimentos em infraestrutura vinculados ao novo data center global da Meta em Richland Parish.

A Meta, controladora do Facebook e do Instagram, disse em dezembro do ano passado que investiria US$10 bilhões no data center de Louisiana, no que seria o maior da empresa no mundo.

O uso de energia por data centers nos Estados Unidos deve triplicar triplicar até 2030 devido à expansão da inteligência artificial, levando as empresas de tecnologia a explorar novas fontes de energia, incluindo a energia nuclear.