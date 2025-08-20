Estée Lauder projeta lucro abaixo do esperado e vê impacto de US$100 mi com tarifas

Os custos mais altos relacionados às políticas comerciais imprevisíveis do governo Trump têm afetado os gastos dos consumidores, prejudicando negócios, especialmente de marcas mais sofisticadas, como Estée Lauder e Tapestry, à medida que o setor de luxo enfrenta uma queda da demanda.

"Isso destaca as pressões mais abrangentes sobre o setor de beleza, pois mesmo as empresas que não dependem da importação de produtos acabados ainda precisam obter a maior parte de seus ingredientes, embalagens e outros materiais de fornecedores estrangeiros", disse Sky Canaves, analista da eMarketer.

Para reduzir o impacto das tarifas EUA-China sobre suas margens, a empresa anunciou em maio que vai vender menos cosméticos na China que sejam provenientes de suas fábricas nos EUA. Para as vendas na China, a Estée dependeria mais de cosméticos fabricados em suas unidades no Japão e na Europa.

A empresa obtém cerca de 25% de seus produtos vendidos na China e na região da Europa, Oriente Médio e África de fábricas norte-americanas.

As vendas líquidas orgânicas da Estée Lauder referentes ao quarto trimestre caíram 13%, após subirem 8% um ano antes, com a fraqueza nos segmentos de maquiagem e cuidados com a pele. A Estée também enfrenta uma queda nos mercados dos EUA e da China, bem como na França e na Alemanha, importantes mercados europeus.

A empresa reportou um prejuízo trimestral de US$546 milhões, acima dos US$284 milhões de um ano antes, em parte devido a encargos ligados ao desempenho das marcas Too Faced e Dr.Jart+.