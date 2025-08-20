Ibovespa oscila pouco com bancos ainda fragilizados; Petrobras sobe

Investidores também aguardam a ata da última decisão de política monetária do Federal Reserve, quando a taxa de juros permaneceu na faixa de 4,25% a 4,50%, mas houve dissidências de dois importantes membros do banco central norte-americano, que queriam um corte.

Em Wall Street, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, cedia 0,49%.

Na visão da equipe da Ágora Investimentos, ainda que o Ibovespa já tenha caído bastante na véspera, o cenário externo "não sugere que hoje será um dia de ajustes positivos por aqui, especialmente se considerarmos as incertezas e indefinições que rondam o cenário político e diplomático (no Brasil)".

DESTAQUES

- PETROBRAS PN era negociada em alta de 0,83%, em meio ao avanço dos preços do petróleo no exterior, com o barril do Brent mostrando elevação de 1,16%. PETROBRAS ON subia 1,11%.

- ITAÚ PN subia 0,19%, BRADESCO PN avançava 0,57% e SANTANDER BRASIL UNIT subia 0,85%, após fortes perdas na véspera, com preocupações envolvendo potenciais desdobramentos da decisão do ministro Flávio Dino, do STF, e suas implicações ante a aplicação de sanções dos EUA. BANCO DO BRASIL ON cedia 0,4%, sem conseguir sustentar um sinal positivo, mesmo após tombo de 6% na terça-feira.