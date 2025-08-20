Juros futuros recuam com arrefecimento de preocupação sobre impasse Brasil-EUA

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,64%, com queda de 7 pontos ante 13,706% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,78%, ante 13,833%.

Ao longo do dia, o principal foco de atenção dos agentes financeiros continuou sendo os receios pela decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de que cidadãos brasileiros não podem ser afetados por leis estrangeiras relacionadas a atos cometidos no Brasil.

A determinação de Dino não dizia respeito diretamente à disputa entre Brasil e EUA, mas, na prática, indicou que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, não pode sofrer as consequências da imposição por Washington de sanções econômicas com base na Lei Magnitsky.

Na véspera, o mercado interpretou que a decisão de Dino criou um novo obstáculo para as tentativas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de negociar a tarifa de 50% imposta pelos EUA sobre produtos brasileiros, em meio à dificuldade já evidente do Brasil em abrir canais de diálogo.

Os mercados também reagiram negativamente ao temor de que o lado norte-americano possa reagir à determinação do ministro, com possíveis implicações para instituições financeiras que não cumpram as sanções dos EUA.

"Ontem teve um estresse absurdo com a decisão do Dino", disse Vitor Oliveira, sócio da One Investimentos. "Hoje ainda temos um cenário incerto, com bancos esperando para ver os próximos passos, mas vimos um arrefecimento do estresse."