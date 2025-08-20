Nasdaq e S&P 500 caem conforme investidores vendem ações de tecnologia e compram setores menos caros

Por Johann M Cherian e Sanchayaita Roy e Carolina Mandl

(Reuters) - Os índices Nasdaq e S&P 500 caíram nesta quarta-feira, conforme investidores venderam ações de tecnologia e migraram para setores menos caros, enquanto também aguardam os comentários de autoridades do Federal Reserve em seu simpósio de Jackson Hole nesta semana.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,26%, para 6.394,97 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 0,68%, para 21.170,19 pontos. O Dow Jones ficou estável, a 44.923,75 pontos.