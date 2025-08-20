Petrobras inicia contratação para 1ª planta de BioQAV e diesel renovável em São Paulo

Os contratos devem ser assinados no segundo semestre de 2026 e as obras iniciadas no fim do mesmo ano, afirmou a companhia. Devem ser gerados, aproximadamente, três mil postos de trabalho para a execução das obras.

A companhia detalhou que o projeto foi dividido em cinco pacotes de contratação, sendo que a licitação do primeiro já está aberta e refere-se à unidade de pré-tratamento, responsável pela retirada das impurezas da matéria-prima para posterior conversão nos produtos BioQAV e diesel 100% renovável.

A projeção é que sejam instalados tanques para armazenamento de derivados e de matérias-primas como óleo de soja e sebo bovino provenientes, principalmente, das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

"A planta dedicada para a produção de combustíveis renováveis na RPBC e a oferta de novos produtos ao mercado serão um marco no desenvolvimento sustentável a que estamos nos propondo", disse no comunicado a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi.

(Por Marta Nogueira e Isabel Teles)