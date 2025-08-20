Plataforma inDrive lança vertical financeira no Brasil com crédito a motoristas

SÃO PAULO (Reuters) - A plataforma de transporte de passageiros inDrive, atualmente com sede nos Estados Unidos, lançou nesta quarta-feira a sua vertical de serviços financeiros no Brasil, oferecendo crédito de até R$3 mil aos seus mais de 1,6 milhão de motoristas parceiros.

A nova vertical inDrive.Money tem parceria com a fintech brasileira EmpreX, especializada em financiamento para pequenas empresas e prestadores de serviços.

Fundada na Rússia, a inDrive possui operações em 48 países e concorre com o serviço de transporte de passageiros por aplicativo da norte-americana Uber e da chinesa 99.