Maioria de conselheiros do Cade vota pela aprovação da fusão Marfrig/BRF sem restrições

O pedido de vista foi feito pelo conselheiro Carlos Jacques Vieira Gomes, o penúltimo a votar nesta quarta-feira. Agora, o caso deverá voltar ao tribunal da autarquia em até 60 dias para julgamento, informou o Cade.

O relator do caso e presidente do Cade, Gustavo Augusto de Lima, foi acompanhado pela maioria dos conselheiros sobre a aprovação sem restrições do negócio que criará uma companhia com receita de R$152 bilhões por ano.

A transação também poderá acirrar a concorrência com a gigante JBS, que conta com atuação global e também vende as três importantes proteínas, assim como alimentos processados.

A discussão do Tribunal do Cade nesta quarta-feira tratou ainda das participações da empresa do governo saudita focada em investimentos agropecuários, Salic, que atualmente é acionista minoritária na BRF, com 11,03%, e na Minerva, rival da Marfrig, com 24,49%.

Os conselheiros entenderam que a eventual futura participação da Salic na MBRF deverá ser analisada posteriormente, uma vez que as companhias ainda não deram mais detalhes sobre o posicionamento do grupo saudita na companhia combinada.

Com isso, o entendimento da maioria dos conselheiros foi pela realização de uma nova análise sobre o eventual poder político da Salic na MBRF após a conclusão da formação da companhia.