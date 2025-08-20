STOXX 600 fecha em alta, mas ganhos são limitados por ações de tecnologia e defesa

Entre os setores, as ações de alimentos e bebidas voltadas para o consumidor foram as que mais ganharam, com alta de 2,3%, lideradas pelo avanço de 3,6% da Nestlé. As empresas de bens pessoais e domésticos vieram em seguida, com alta de 1,4%.

O otimismo em relação ao progresso para pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia persistiu, conforme os Estados Unidos e seus aliados se preparavam para definir o que o apoio militar à Ucrânia pode envolver como parte de um acordo, mas também houve cautela, já que os detalhes não estavam claros.

As ações de empresas europeias ligadas à defesa caíram 1,4%, depois de sofrerem seu pior dia em mais de um mês na sessão anterior, devido às expectativas de um acordo de paz na Ucrânia.

"Mesmo que a guerra termine, há um enorme ciclo de reabastecimento que precisa ser feito para que os países reponham suas armas, o que manterá essas empresas em atividade por um longo tempo", disse Michael Field, estrategista-chefe de ações da Morningstar.

"O mercado está com uma pequena falha em seu pensamento sobre o setor (de defesa)."

Ações de tecnologia caíram 0,5%, acompanhando uma liquidação de tecnologia nos EUA, devido a preocupações sobre uma bolha de ações de inteligência artificial e incerteza em torno da perspectiva da taxa de juros.