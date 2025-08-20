Trump pede renúncia de diretora do Fed

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira que a diretoria do Federal Reserve Lisa Cook renuncie.
Trump citou um pedido do chefe da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos Estados Unidos para que o Departamento de Justiça investigue Cook por suposta fraude hipotecária.
Representantes de Cook não puderam ser contatados imediatamente para comentar as alegações publicadas nesta quarta-feira pelo diretor da FHFA, Bill Pulte, no X.
(Reportagem de Susan Heavey; reportagem adicional de Dan Burns)
