Ações europeias fecham estáveis com cúpula do Fed em foco; EUA e UE fecham acordo comercial

A UE disse que se esforçará para garantir que as tarifas mais baixas dos EUA se apliquem às suas exportações de automóveis retroativamente, conforme o bloco e os EUA detalhavam os compromissos assumidos em um acordo firmado no mês passado.

Autoridades disseram que o acordo não inclui vinho e bebidas alcoólicas, mas que a porta não está fechada para tais reduções tarifárias.

O setor de automóveis, entretanto, caiu 0,4%.

"Há uma espécie de fadiga em relação a esses acordos comerciais e um certo grau de ceticismo", disse Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado do IG Group.

"Isso realmente não encerra a questão das tarifas... Agora é uma questão de saber até que ponto isso afeta as margens de lucro e a inflação."

A maioria dos setores voltados para o consumidor, como varejo e bens pessoais, caiu, após ganhos na quarta-feira.