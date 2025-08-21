Acordo sobre Itaipu com Paraguai vai estar resolvido até fim de 2026, diz diretor brasileiro

"O que eu posso afirmar é que nós terminamos o ano que vem com isso arrumado, ou seja, o 'deadline' nosso para ter isso resolvido é até dezembro do ano que vem, e isso vai acontecer", disse Verri à Reuters na quinta-feira, após participar de evento no Rio de Janeiro.

Além de ser assinado pelos presidentes de Brasil e Paraguai, o acordo ainda precisará ser aprovado pelos respectivos Congressos de ambos os países.

Uma espécie de "pré-acordo" foi anunciado no ano passado, determinando uma redução da tarifa da energia da usina para os consumidores brasileiros a partir de 2026, para algo entre US$10 e US$12. Atualmente, a tarifa está na casa dos US$17, mas exigindo realocação de recursos das contas de Itaipu para se manter nesse patamar.

Brasil e Paraguai haviam se comprometido anteriormente a assinar, até maio deste ano, o acordo do chamado "Anexo C", estabelecendo as novas condições financeiras de comercialização de energia da hidrelétrica, passados 50 anos da assinatura do Tratado de Itaipu.

As negociações, porém, chegaram a ser suspensas devido a investigações sobre "ação de inteligência" da agência brasileira Abin contra os paraguaios durante o governo de Jair Bolsonaro. As conversas foram retomadas em julho, após visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país vizinho.

Pelo acordo vigente de Itaipu, cada país tem direito a metade da energia gerada pela binacional, mas o Brasil compra uma fatia expressiva da cota dos paraguaios.