Arrecadação federal cresce 4,57% em julho, a R$ 254,2 bi, recorde para o mês

As receitas administradas por outros órgãos, que têm peso grande de royalties sobre a exploração de petróleo, caíram 11,0% em julho frente ao mesmo período de 2024, a R$15,221 bilhões. No acumulado do ano, esses recursos tiveram perda real de 9,08%, totalizando R$75,968 bilhões.

Segundo a Receita, o desempenho positivo de julho foi influenciado pelo comportamento de indicadores macroeconômicos, com maior arrecadação de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL).

O fisco disse que os ganhos de IR subiram por conta de recolhimento a partir das declarações de contribuintes e pagamentos por residentes no exterior, além de ganhos atípicos de R$3 bilhões nos pagamentos por empresas, que incluem IR e CSLL.

Entre os destaques de julho, no recorte por tributo, a arrecadação de IR e CSLL registrou crescimento real de 8,38%, a R$59,472 bilhões. A Receita ainda computou ganhos de 3,41% em receitas previdenciárias e 2,89% na arrecadação de PIS/Cofins.

No período de janeiro a julho, o fisco destacou ganhos reais de 4,64% na arrecadação com PIS/Cofins, de 3,74% em receitas previdenciárias e 23,01% em Imposto de Importação.

Os dados positivos da arrecadação ajudam na busca pelo déficit zero pela equipe econômica no ano.