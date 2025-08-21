Atividade empresarial da zona do euro acelera em agosto com crescimento de novos pedidos, mostra PMI

Leituras do PMI acima de 50,0 indicam crescimento na atividade, enquanto as leituras abaixo apontam para uma contração.

"O pequeno aumento no PMI Composto ... indica que a economia da zona do euro continua resistindo muito bem às tempestades globais", disse Bert Colijn, do ING.

"As melhorias no volume de novos pedidos e o aumento das contratações contribuem para um quadro de aceleração do crescimento, mas parece provável um ritmo moderado, dados os riscos negativos significativos nas perspectivas."

O setor industrial mostrou uma melhora notável, com seu PMI subindo de 49,8 em julho para 50,5, passando para o território de expansão pela primeira vez em mais de três anos. A produção industrial cresceu pela taxa mais rápida em quase três anos e meio, com o subíndice subindo de 50,6 para 52,3.

A atividade de serviços continuou a expandir, mas a um ritmo menor, com o PMI do setor caindo de 51,0 em julho para 50,7.

As empresas da zona do euro continuaram contratando pelo sexto mês consecutivo, com o ritmo de criação de empregos acelerando para o mais rápido desde junho de 2024. Os ganhos de emprego se concentraram no setor de serviços, enquanto que os fabricantes continuaram a perder postos de trabalho.